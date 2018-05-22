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Деми Роуз надела золотое бикини и покорила Ибицу
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Деми Роуз надела золотое бикини и покорила Ибицу 

Trendymen 22 мая 2018
Фото: Trendymen
Деми Роуз покорила Ибицу гламурной фотосессией: 23-летняя топ-модель разгуливала по острову в золотом бикини и высоких шпильках.
Вот только за прогулкой Деми пришлось пристально наблюдать всей съемочной группе. Шпильки — не самый лучший выбор для фотосета на фоне гор. Топ-модель постоянно сопровождали трое ассистентов, без которых она бы просто упала.
Впрочем, на съемки эта маленькая неприятность не повлияла. Деми на фоне старинных развалин выглядела потрясающе. Даже бэкстейдж (снимал один из ассистентов) получился очень впечатляющим.
В Старом Городе Деми сменила золотое бикини на более скромный наряд с короткой юбкой. Впрочем, такой красотке любой образ к лицу!
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