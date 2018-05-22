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Красавица вселенной живет в Александрове
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Красавица вселенной живет в Александрове 

ТВ-МИГ 22 мая 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса Miss Universe Beauty/Красавица Вселенной
C 28 марта по 7 апреля во Вьетнаме проходил международный конкурс красоты, моды и таланта «Miss Universe Beauty/Красавица Вселенной», который является Гранд финалом и итогом всех самых престижных Фестивалей и Конкурсов красоты, моды и таланта за 2017год. Победу в категории «Mini» одержала восьмилетняя Катя Логачева из Александрова.
Вместе с почетным титулом юная красавица получила приглашение от известного модельера Пьера Кардена на летний фестиваль искусств во Францию.
Эта победа не единственная в копилке маленькой модели. С 2016 года Катя участвует во многих модных показах, например, гран-при в конкурсе «Лучшая модель России 2017», международном конкурсе «Звезда подиума», медаль за номинацию в энциклопедии «Золотой фонд успехов и достижений, конкурс красоты „Маленькая мисс Россия“ номинация „Дефиле“ На сегодняшний день наша маленькая землячка имеет 11 титулов.
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