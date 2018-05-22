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Зрелые модели снялись в бодипозитивной рекламе
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Зрелые модели снялись в бодипозитивной рекламе 

Собака 22 мая 2018
Мы нашли самую феминистскую и бодипозитивную рекламу купальников.
1/15  Листайте фотогалерею.
Фото:
2/15  Брук Шилдс
Фото:
3/15 
Фото:
4/15  Брук Шилдс
Фото:
5/15  Эшли Грэхем
Фото:
6/15  Эшли Грэхем
Фото:
7/15  Пэт Галлант Шарет
Фото:
8/15  Пэт Галлант Шарет
Фото:
9/15  Пэт Галлант Шарет
Фото:
10/15  Анжела Симмонс
Фото:
11/15  Анжела Симмонс
Фото:
12/15  Анжела Симмонс
Фото:
13/15  Кэти Дьюк
Фото:
14/15  Кэти Дьюк
Фото:
15/15  Кэти Дьюк
Фото:
Мы нашли самую феминистскую и бодипозитивную рекламу купальников: бренд Swimsuits For All, выпускающий пляжную одежду для женщин разных возрастов и размеров, отснял новую летную коллекцию на актрисе Брук Шилдс, плюс-сайз модели Эшли Грэхем, звезде реалити Анжеле Симмонс, медсестре Кэти Дьюк и обладательнице Мирового рекорда Гиннеса, пловчихе Пэт Галлант Шарет. Героини кампейна — от 30 до 67 лет — настаивают: этим летом все женщины независимо от упругости кожи, веса и количества морщин должны выйти на пляж и перестать, наконец, стесняться своего тела.
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