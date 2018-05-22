Зрелые модели снялись в бодипозитивной рекламе

Мы нашли самую феминистскую и бодипозитивную рекламу купальников: бренд Swimsuits For All, выпускающий пляжную одежду для женщин разных возрастов и размеров, отснял новую летную коллекцию на актрисе Брук Шилдс, плюс-сайз модели Эшли Грэхем, звезде реалити Анжеле Симмонс, медсестре Кэти Дьюк и обладательнице Мирового рекорда Гиннеса, пловчихе Пэт Галлант Шарет. Героини кампейна — от 30 до 67 лет — настаивают: этим летом все женщины независимо от упругости кожи, веса и количества морщин должны выйти на пляж и перестать, наконец, стесняться своего тела.