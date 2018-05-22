Кэти Холмс приобщает дочь Сури к светской жизни: фото

Вчера нью-йоркская Метрополитен-опера стала центром притяжения голливудских звезд. Посмотреть на шоу Американского театра балета пришла и Кэти Холмс . Компанию актрисе составила ее 12-летняя дочка Сури.

Кэти Холмс

Для светского выхода Кэти Холмс выбрала весенний образ: мятное миди-платье с цветочным принтом от дизайнера Zac Posen и бежевые туфли-лодочки от Harry Winston. Образ дополнил нежно-молочный клатч. В качестве прически актриса предпочла кудри, а в макияже сделала акцент на глаза, выбрав зеленые тени и подводку. Малышка Сури продемонстрировала не менее яркий образ, чем ее мама. Дочь актрисы и Тома Круза появилась на ковровой дорожке в платье похожего цвета с принтом красных роз.

Кэти Холмс с дочкой

Кэти Холмс

Кэти Холмс

Кэти Холмс

Кэти Холмс

Кэти Холмс с дочкой

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Напомним, что Том Круз и Кэти Холмс расстались в 2012 году. Тогда СМИ неоднократно писали о том, что «Круза увела из семьи увлеченность сайентологией». Эту информацию подтвердила и Кэти. Она требовала единоличной опеки над дочерью и обвиняла бывшего мужа в том, что он приобщает Сури к сомнительному увлечению.

Спустя некоторое время после развода актер еще общался с ребенком, однако затем, по настоянию главы сайентологической церкви, перестал поддерживать связь с семьей.