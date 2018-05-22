Алина Кабаева показала самый модный брючный костюм этого лета 

@alinakabaeva.officialАлина Кабаева показала самый модный брючный костюм этого летаНа днях в Москве стартовал очередной фестиваль художественной гимнастики при поддержке благотворительного фонда Алины Кабаевой (35). Сама спортсменка, разумеется, приняла активное участие в подготовке события. В Сети уже появились фото как с репетиции соревнований, так и с основной программы. На них прославленная спортсменка предстала сразилось в нескольких образах, один из которых особенно запомнился ее поклонникам. Брючный костюм бежевого цвета они единогласно признали главным хитом наступающего лета: «Алина, как вам идет нюдовая гамма!», «Однозначно мастхэв для лета! Легкий, скромный и элегантный», «Отличный выбор, Алина! Как раз для теплой погоды. В офис или на деловую встречу в таком костюмчике — самое оно!».
Публикация от Валерия (@lera_ch_ka) 21 Май 2018 в 3:41 PDT Образ, который подобрала Алина Кабаева, действительно является отличной альтернативой строгим офисным комплектам в летнее время года. В зависимости о того, с чем сочетается такой костюм, он может быть как предметом официально-делового гардероба — если идет в паре с балетками на плоском ходу или лодочками на небольшом каблуке, так и элементом повседневного гардероба при сочетании с легкими кедами или босоножками. В зависимости от аксессуаров костюм простого кроя бежевого цвета может также стать и вечерним нарядом на летнюю вечеринку: стоит только добавить к нему яркую и массивную бижутерию и контрастный клатч. Читай также: Ксения Алферова показала, как носить бикини с принтом, чтобы оно стройнило.
Публикация от Алексей Ивков (@dr.alekseiivkov) 20 Май 2018 в 6:36 PDT