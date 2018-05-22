McQueen: самые фееричные шоу Александра МакКуина

«Джек Потрошитель» Начнем с того, что свою выпускную коллекцию шотландский дизайнер посвятил Джеку Потрошителю, что уже само по себе было странным выбором. Однако он не прогадал, ведь всю коллекцию, отшитую в единственном экземпляре, скупила редактор Harper’s Bazaar Изабелла Блоу, в последствии ставшая его покровительницей и музой.

«Изнасилование Шотландии»

Следующая скандальная коллекция называлась «Изнасилование Шотландии» и носила в себе весьма не двусмысленный подтекст о конфликтах с Англией. Хотя сердобольные критики не прониклись смыслом показа, на котором модели изображали истерику в разорванных и порезанных вещах в клетку, обвиняя Александра в шовинизме и женоненавистничестве, мы все равно восхищаемся идеей и смелостью модельера.

«Голод»

А через год дизайнер представил публике коллекцию под названием «Голод», вдохновившись вампирами. Помимо того, что модельер умело сочетал моду, эротику, романтизм и панк-эстетику, в 1996 году он сделал совершенно немыслимые вещи для своего времени, выпустив на подиум обычных людей с улицы, что было отсылкой к одноименному фильму с Катрин Денев Дэвидом Боуи . Ну а «вишенкой на торте» стал прозрачный корсет, под которым ползали живые черви.

«Золотой дождь»

Любите гулять под дождем? Вот моделей на показе Маккуина в 1998 уж точно об этом не спрашивали. Модельер представил свою весеннюю коллекцию в белых оттенках, пока модели ходили по подиуму, над которым шел ливень. И да, это было очень сексуально.

«Жанна»

Вам понравилась Зендая на Met Gala в образе Жанны Д’Арк? Нам очень! Но Донателле не первой в голову пришло создать платье в честь французской воительницы. Александр Маккуин посвятил ей целую коллекцию, в конце драматично поставив модель в огненный круг, имитируя сожжение. Просим Зендаю такое дома не повторять!

Mary go Round

Прежде чем хвалить Лагерфельда за крутую идею с показом на карусели, не забывайте, что именно на ней прошел показ Александра Маккуина в 2001 году. Да, конечно, это не твидовые жакетики, зато бурлеск нервно курит в сторонке.

Россия

Еще одной слабостью дизайнера, как ни странно, оказалась Россия, а если быть точнее, то расстрел царской семьи. Коллекция осень-зима 1998 «Жанна» была посвящена и расстрелу Романовых, а в 2003 МакКуин вдохновился русскими морозами и пургой.

«Voss»

«Voss» весна-лето 2001— это первое театральное фэшн-шоу в карьере дизайнера, которое окончательно шокировало публику, убеждая то ли в гениальности, то ли в безумии Александра Маккуина. В течении часа зрителям пришлось смотреть на свое отражение в зеркальном кубе, в котором позже начался сам показ. Модели изображали душевнобольных. А вот под конец шоу куб разбился, и внутри в маске лежала голая писательница и журналист Мишель Олли, отличающаяся совсем не стандартными объемами фигуры для модельного бизнеса.

«Вдовы Каллодена»

Дизайнер никогда не давал нам забыть о своем шотландском происхождении. Он всегда считал, что Шотландия это суровая и холодная страна, которая многое дала миру, но ничего не получила взамен. Таким образом, свою коллекцию осень-зима 2006-2007 года он назвал «Вдовы Каллодена», давая отсылку к одной из самых кровавых битв в Шотландии 1746-го года под предводительством Чарльза Стюарта , претендовавшего на английский престол. И да, это тот самый показ, где была голограмма Кейт Мосс

Последняя коллекция

Немудрено, что свою самая последняя коллекцию, которую создал модельер, была посвящена истории. Александр Маккуин всегда вдохновлялся историческими образами, драматизмом Средних веков и эпохи Возрождения, религиозными мотивами и королевской роскошью. А преданная команда дизайнера, возглавляемая Сарой Бертон, не изменила в 16 нарядах ни одной детали.