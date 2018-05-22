«Наконец-то оделась по возрасту!»: платье Лизы Арзамасовой расхвалили

На одно из светских мероприятий актриса Елизавета Арзамасова , известная всем как Галина Сергеевна из «Папиных дочек», пришла в наряде, который удивил интернет-пользователей. В сети признались, что артистка никогда не отличалась хорошим вкусом, и её одежда зачастую придавала ей возраста, но за это платье они поблагодарили её стилиста.

Подписчики Лизы Арзамасовой уже привыкли, что молодая актриса одевается не так, как её ровесницы. Нарядам из последних коллекций актриса предпочитает своеобразную, слишком простую и, как замечают поклонники, придающую ей возраста одежду. Но в этот раз Лиза вышла в свет в платье, которое наконец раскрыло скромную красавицу с другой стороны. Пользователи сети отметили, что девушке можно было подобрать наряд, более подходящий её стройной фигуре, но и этому они были рады.

Длинное черное платье показало сексуальность артистки, которую так давно хотели увидеть её фанаты. Выбраться из приставшего образа Галины Сергеевны и превратиться в прекрасного лебедя девушке было по-настоящему сложно, да и до сих пор она не прославилась никакой другой ролью, как этой, поэтому для нее особенно важно демонстрировать свою женственность. Несмотря на то что выбор стилиста привел фолловеров в восторг, они все же сделали ему замечание. По словам комментирующих, не стоит прятать молодую и стройную девушку под такой пышной длинной юбкой: Арзамасовой действительно есть что показать, поэтому лучше она смотрелась бы в обтягивающем платье. «Наконец-то оделась по возрасту!» «Да, неплохо выглядит. Красавица» «Ничего себе, это не то, что ваши тряпки!» «Отлично выглядите в этом платье, оно показывает вашу сексуальность и, главное, возраст!»

Недавно Елизавета разочаровала фанатов, появившись на мероприятии в платье-футляре, которое буквально состарило её на глазах у публики. Подписчики попросили Арзамасову подбирать одежду для своих лет, и, видимо, в этот раз она их услышала.