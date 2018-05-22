Стильные образы для отпуска, которые взорвут ваш Instagram

Неважно, какой отпуск вы запланировали — на побережье, в горах или в мегаполисе, самое сложное — собрать чемодан. Поэтому стилисты онлайн-магазина TOPTOP.RU создали лукбук с десятью идеальными образами для отдыха: расслабленными, комфортными и… фотогеничными. И рассказали о пяти маст-хэвах отпускного гардероба, которые соберут комплименты и лайки ваших фолловеров.

Яркий принт

Обязательный элемент удачного отпускного снимка: такая одежда эффектно смотрится на фоне городских стен и зелёных тропических зарослей. Выбираем контрастные геометрические рисунки — разноцветные полосы или ультраактуальный в этом сезоне горошек.

Хлопковая сорочка

Настоящее спасение от палящего солнца. Выбирайте фасон как из мужского гардероба, чтобы рубашка струилась по телу рельефной драпировкой, — получится сексуальный и очень комфортный образ.

Вещи-трансформеры

Платье-жакет или костюм с шортами можно носить в отдельном луке, а можно смешивать с другими вещами из вашего чемодана. Благодаря многофункциональной одежде вы сэкономите в багаже место для сувениров, а на снимках не будет повторяющихся луков.

Свободный крой​

Широкие брюки или oversize-кардиган придадут образу нарочитую расслабленную небрежность. В такой одежде получаются самые непринужденные фотографии с бокалом вина на террасе или во время морской прогулки на яхте.

Романтичное платье

Встречайте закат на побережье, делая кинематографичные фото с развевающимися волосами и подолом сногсшибательного платья. В нём же лучше всего отправиться в тусовочный район пятничным вечером — кружиться в ночных огнях, снимая идеальные «бумеранги».

Полная версия лукбука уже на сайте TOPTOP.RU, а идеи для фото от инстаселебрити — в профиле @toptop.ru.