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Стильные образы для отпуска, которые взорвут ваш Instagram
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Стильные образы для отпуска, которые взорвут ваш Instagram 

Harper’s Bazaar 22 мая 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Неважно, какой отпуск вы запланировали — на побережье, в горах или в мегаполисе, самое сложное — собрать чемодан. Поэтому стилисты онлайн-магазина TOPTOP.RU создали лукбук с десятью идеальными образами для отдыха: расслабленными, комфортными и… фотогеничными. И рассказали о пяти маст-хэвах отпускного гардероба, которые соберут комплименты и лайки ваших фолловеров.
Яркий принт
Обязательный элемент удачного отпускного снимка: такая одежда эффектно смотрится на фоне городских стен и зелёных тропических зарослей. Выбираем контрастные геометрические рисунки — разноцветные полосы или ультраактуальный в этом сезоне горошек.
Хлопковая сорочка
Настоящее спасение от палящего солнца. Выбирайте фасон как из мужского гардероба, чтобы рубашка струилась по телу рельефной драпировкой, — получится сексуальный и очень комфортный образ.
Вещи-трансформеры
Платье-жакет или костюм с шортами можно носить в отдельном луке, а можно смешивать с другими вещами из вашего чемодана. Благодаря многофункциональной одежде вы сэкономите в багаже место для сувениров, а на снимках не будет повторяющихся луков.
Свободный крой​
Широкие брюки или oversize-кардиган придадут образу нарочитую расслабленную небрежность. В такой одежде получаются самые непринужденные фотографии с бокалом вина на террасе или во время морской прогулки на яхте.
Романтичное платье
Встречайте закат на побережье, делая кинематографичные фото с развевающимися волосами и подолом сногсшибательного платья. В нём же лучше всего отправиться в тусовочный район пятничным вечером — кружиться в ночных огнях, снимая идеальные «бумеранги».
Полная версия лукбука уже на сайте TOPTOP.RU, а идеи для фото от инстаселебрити — в профиле @toptop.ru.
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