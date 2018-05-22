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Помаду «Оргазм» смели за сутки
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Помаду «Оргазм» смели за сутки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский бренд-производитель косметических средств Nars выпустил помаду под названием «Оргазм», которую покупательницы смели в течение первых 24 часов. Об этом сообщает Metro.
Увлажняющий бальзам для губ появился на сайте Sephora с описанием «персиковый розовый с золотым блеском» в понедельник, 21 мая. К концу дня у онлайн-ретейлера не осталось ни одного экземпляра.
«Она идеальна. Она делает губы сияющими без липкости и более пухлыми. Это мой новый Святой Грааль», — поделилась впечатлениями о помаде одна из поклонниц бренда.
«Я пользовалась Dior годами, но он был недостаточно увлажняющим, а этот — просто прекрасен. Он ни скользкий, ни липкий, ложится на губы великолепно. Более того, у меня практически бесцветные губы, поэтому легкий оттенок — это то, что нужно», — добавила вторая.
Компания Nars, выпускающая косметику с 1994 года, была основана французским визажистом Франсуа Нарсом. В 2015 году лицом бренда стала британская актриса Тильда Суинтон. Среди показов, которые обслуживаются с помощью косметики Nars: Alexander Wang, Erdem, Christopher Kane, 3.1 Phillip Lim и Rodarte.
Летом 2017 года Nars представил новую коллекцию средств макияжа, разработанную совместно с актрисой Шарлоттой Генсбур. В линию Charlotte Gainsbourg for Nars вошли фирменные тинты Nars для губ и лица, тени для век, хайлайтер Hydrating Glow Tint, карандаши для губ и век и набор кистей.
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