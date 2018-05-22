Ещё
3 образа на новую рабочую неделю с модными кедами и кроссовками
Далее:
Читайте также:
Ещё

3 образа на новую рабочую неделю с модными кедами и кроссовками 

SNCmedia.ru 22 мая 2018
Фото: SNCmedia.ru
1.
Деним — один из самых популярных материалов в весенне-летнем сезоне. Поэтому смело выбирайте джинсовые юбки, платья или комбинезоны и сочетайте с модными кедами на невысокой платформе. Завершат образ ультрамодные узкие очки и маленький рюкзак.
2.
Если планируете эту неделю провести активно, то джинсы и удобные кеды составят отличную компанию. Кстати, эта модель adidas Originals названа в честь столицы нашей родины. Представьте: у вас в ушах играет музыка (в крутых беспроводных наушниках ROMBICA, конечно), вы гуляете по красивым весенним улочкам города в кедах Moskva, а от яркого солнца защищают очки Dolce&Gabbana с гарффиити, которые были нанесены на оправу вручную. Не это ли идеальная жизнь?
3.
Белые кеды + платье миди с цветочным принтом = трендовый наряд для этого весенне-летнего сезона. Добавьте к луку яркие украшения, аксессуары и сумку — формула модного успеха выведена!
SNCmedia.ru: последние новости
5 свежих идей, как носить рваные джинсы летом В тренде: одежда из льна (что выбрать и как носить) Показ Dior Cruise 2019: мексиканские наездницы под проливным дождем Франции
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь18
Как уродует пластическая хирургия8
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться114
Звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи7
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты6
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение