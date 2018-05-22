3 образа на новую рабочую неделю с модными кедами и кроссовками

1.

Деним — один из самых популярных материалов в весенне-летнем сезоне. Поэтому смело выбирайте джинсовые юбки, платья или комбинезоны и сочетайте с модными кедами на невысокой платформе. Завершат образ ультрамодные узкие очки и маленький рюкзак.

2.

Если планируете эту неделю провести активно, то джинсы и удобные кеды составят отличную компанию. Кстати, эта модель adidas Originals названа в честь столицы нашей родины. Представьте: у вас в ушах играет музыка (в крутых беспроводных наушниках ROMBICA, конечно), вы гуляете по красивым весенним улочкам города в кедах Moskva, а от яркого солнца защищают очки Dolce&Gabbana с гарффиити, которые были нанесены на оправу вручную. Не это ли идеальная жизнь?

3.

Белые кеды + платье миди с цветочным принтом = трендовый наряд для этого весенне-летнего сезона. Добавьте к луку яркие украшения, аксессуары и сумку — формула модного успеха выведена!