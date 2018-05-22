10 стильных летних платьев, которые сделают фигуру стройнее

При выборе платья главным фактором остается фасон. Если платье сидит по фигуре, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки, то считайте, что вы сорвали большой куш. Не сомневайтесь в покупке и бегите к кассе. Помните, что самый верный способ визуально усовершенствовать силуэт — это найти талию и подчеркнуть ее. Длина платья до щиколоток тоже сыграет в вашу пользу, прибавив роста. А чтобы скрыть лишние сантиметры в бедрах, выбирайте немного расклешенную юбку. Мы нашли 10 идеальных платьев, которые соответствуют этим параметрам. Осталось определиться с моделью!