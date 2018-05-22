Дорогая женщина: Наталья Водянова засияла в золотом платье

Наталья Водянова Фото: Matt BARON/REX/FOTODOM.ru В Каннах завершился самый гламурный кинофестиваль планеты: полторы недели знаменитые красавицы дефилировали по красной дорожке, демонстрируя сногсшибательные наряды. Наталья Водянова, например, стала главной звездой модного показа, организованного ее подругой Наоми Кэмпбелл

Cтилист-имиджмейкер Алена Миллен*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Безукоризненно, изысканно, тонко, шикарно — я могу придумать еще много эпитетов для платья Водяновой. Меня восхитил образ Натальи, она была безупречна. Идеальный макияж, благородный золотистый цвет наряда и ювелирные украшения к нему — все подобрано со вкусом и в рамках колорита внешности модели. Учтены все детали.