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Роскошные наряды для кукол и людей от Найджела Чиа: instagram недели
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Роскошные наряды для кукол и людей от Найджела Чиа: instagram недели 

BurdaStyle.ru 22 мая 2018
Фото: BurdaStyle.ru
Об авторе страницы
Имя Найджела Чиа известно многим из тех, кто увлекается коллекционными куклами и нарядами для них. Этот дизайнер из Малайзии несколько лет назад прославился в первую очередь роскошными платьями для Барби. Теперь он также делает кукол собственного дизайна, а одежду шьёт не только игрушечную, но и самую настоящую, «человеческих» размеров.
Найджел Чиа получил два образования — в области ветеринарии и дизайна одежды, но выбор был сделан однозначно и без колебаний. Найджел решил отдать себя индустрии моды — не в последнюю очередь из-за своей огромной страсти к этому. Известность ему принесли коллекции великолепных платьев для кукол Барби, в том числе — свадебных нарядов. После дизайнер придумал и начал создавать собственных кукол — их он называет DeMuse, коллекционными куклами высокой моды. Сегодня Найджел Чиа продолжает заниматься куклами и одеждой для них, плюс — делает коллекции для женщин.
О чём эта страница
Страница Найджела Чиа целиком посвящена его страсти — созданию кукол DeMuse, разработке и изготовлению роскошных, детально проработанных нарядов для них, а также модным коллекциям для женщин, которые он демонстрирует на привычном для модельеров и моделей подиуме. Часто Найджел сам придумывает дизайн тканей для своих коллекций, вручную работает над созданием вышивок и других украшений для платьев, самостоятельно же может заниматься росписью лиц своих DeMuse. На странице дизайнера вы найдёте фото и видео, показывающие и готовые работы, и процесс их создания.
«Я точно знаю, как должна выглядеть кукла высокой моды, я создаю собственную музу», — говорит дизайнер. Его DeMuse не так милы и «кукольны», как послужившие их прообразом Барби. DeMuse выглядят не как игрушки, а скорее как роковые красотки или уменьшенные копии топ-моделей со страниц журналов и подиумов. В их лицах и фигурах гораздо больше человеческого, а подвижность кукол даёт им возможность принимать любые позы — бесценно для фотосессий. Наряжает своих «муз» Найджел тоже «по-взрослому»: в таких туалетах можно было бы появиться и на торжественном приёме, и на красной дорожке. Характерно, что коллекции для женщин во многом отражают «кукольные» увлечения дизайнера.
Кому будет интересна эта страница
Конечно, в первую очередь это страница для тех, кому интересны коллекционные куклы и создание одежды для них — но не только. Блог Найджела Чиа может понравиться вам, если вы любите не самую обычную моду, яркие контрасты, неожиданные приёмы, решения и сочетания в одежде и её комбинировании.
Страница Найджела Чиа в Instagram: @nigelchiaofficial
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