Роузи Хантингтон-Уайтли запускает свою линию косметики

Откуда мы об этом узнали и какие средства обязательно нужно попробовать? Делимся деталями!

За естественными и элегантными макияжами модели следит весь мир. Девушки пытаются повторить образ Роузи, добившись такой же натуральной и светящейся кожи, распахнутого и выразительного взгляда и легкого намека на свежий румянец. Т еперь повторить макияж будет намного проще — вчера Роузи в своем Instagram-аккаунте рассказала о том, что запускает линию косметики Rose Inc.

Новый бренд продемонстрировал и первую линейку средств, в которую войдут румяна, тени, помады и хайлайтеры спокойных и естественных оттенков. О том, где можно будет купить новые средства, пока не известно.

Будем следить за новостями!