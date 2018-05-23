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Роузи Хантингтон-Уайтли запускает свою линию косметики
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Роузи Хантингтон-Уайтли запускает свою линию косметики 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Откуда мы об этом узнали и какие средства обязательно нужно попробовать? Делимся деталями!
За естественными и элегантными макияжами модели следит весь мир. Девушки пытаются повторить образ Роузи, добившись такой же натуральной и светящейся кожи, распахнутого и выразительного взгляда и легкого намека на свежий румянец. Т  еперь повторить макияж будет намного проще — вчера Роузи в своем Instagram-аккаунте рассказала о том, что запускает линию косметики Rose Inc.
Новый бренд продемонстрировал и первую линейку средств, в которую войдут румяна, тени, помады и хайлайтеры спокойных и естественных оттенков. О том, где можно будет купить новые средства, пока не известно.
Будем следить за новостями!
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