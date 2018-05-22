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И сбоку бантик: Эмилия Кларк испортила свой ангельский образ «бабушкиным» платьем
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И сбоку бантик: Эмилия Кларк испортила свой ангельский образ «бабушкиным» платьем 

WMJ.ru 22 мая 2018
Фото: WMJ.ru
Вот и на специальный показ фильма «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» Эмилия Кларк пришла в платье, как будто вытащенном из бабушкиного сундука: неподходящая ткань не держала рисунок в области декольте, вертикальная полоска не стройнила, а ломала силуэт, а венчал все это великолепие длиннохвостый бант на талии. Сама актриса, похоже, прекрасно знала, как выглядит.
— подписала Эмилия Кларк фото в полосатом платье у себя в Instagram. А как тебе ее образ?
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Фото:Instagram, East News / Evan Agostini/Invision/AP/Fotolink
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