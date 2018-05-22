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Учимся на ошибках: Кэти Холмс «промахнулась» с длиной платья
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Учимся на ошибках: Кэти Холмс «промахнулась» с длиной платья 

Grazia 22 мая 2018
Фото: Grazia
В минувший понедельник в Нью-Йорке состоялся гала-вечер, гостей которого стала Кэти Холмс. Актриса появилась на красной дорожке в нежно-голубом платье с цветочным принтом и стразами. Наряд прекрасно подчеркнул талию звезды, но «укоротил» ей ноги. Более того, икры Кэти казались больше, чем есть на самом деле.
Очень обидно, ведь в целом весенний образ был бы вполне удачным, если бы платье было чуть выше колена. В остальном актриса заслуживает твердой пятерки. Прическа, макияж и аксессуары подобраны великолепно: скромно, женственно и невероятно элегантно. Надеемся, что в следующий раз Кэти не совершит подобной модной ошибки.
Напомним, что сейчас Кэти Холмс встречается с Джейми Фоксом. По слухам, пара обручилась и собирается поженится уже этим летом в Париже.
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