Что носить летом в городе

Отпуск — чудесный повод обновить гардероб летними вещами, способными утолить наши потребности и в пределах пляжа, и во время вечернего променада по набережной. Но как же быть, если вы не планируете отдыхать, а лето никто не отменял?

Коллекции нового сезона настолько пропитаны настроением каникул и безделья, что лишать себя права носить все эти легкие сарафаны и неощутимые на ногах сандалии в городе решительно нельзя. Тем более, жара здесь будет ощущаться в разы сильнее, чем на хорошо обдуваемом побережье. Итак, главные вещи must-have на ближайшие три месяца!

Светло-голубые или белые джинсы

Мы очень надеемcя, что вы все-таки как следует натренировали тело к лету и готовы сменить темный «зимний» деним на соблазнительный светлый. Вечером его можно носить с нарядными блузками, днем — с рубашками и жакетами. Со светлыми джинсами есть несколько ассоциаций: во-первых, они по-хорошему легкомысленны и слегка провинциальны. Но тут как с одесским акцентом: одним он кажется весьма очаровательным, других — раздражает. Другой момент, что светлые джинсы исключительно летняя история, поэтому долго не размышляйте на тему «носить или не носить». А то не успеете оглянуться, как настанет пора вновь доставать с полок синюю классику.

Платье-рубашка

Эту вещь без преувеличения можно назвать сокровищем: она одинаково легко вписывается в деловой, повседневный и отпускной гардероб. Мы больше чем уверены, что, поймав на прицел свой идеальный вариант, вы проходите в нем все лето. Платья-рубашки прекрасно сочетаются с самой модной обувью сезона — лоферами, мюли, эспадрильями и даже туфлями на каблуках kitten heels. Столь полезную в гардеробе вещь лучше всего искать у проверенных и достойных брендов, потому что эта инвестиция точно окажется оправданной.

Шорты

Наши девушки страсть как любят надевать шорты, едва только на улицах растает снег. Носят их невпопад — с колготками и на работу. Наконец настало время адекватного периода для того, чтобы пощеголять в столь неоднозначной, но столь любимой многими вещи. Джинсовые шорты больше не фестивальный и дачный дресс-код. Сегодня вы можете надеть их и в городе — с блузкой и удлиненным легким жакетом. Конечно, никто не запрещает вам носить шорты с каблуками, как это делают сестры Кардашьян или Белла Хадид , но все-таки адекватно оценивайте свои возможности и не перестарайтесь.

Что-нибудь льняное

Игривое летнее настроение сказывается и на выборе одежды. Еще вчера вы были очарованы пастельной палитрой, сегодня хочется соломенных шляп, босоножек на танкетке и сумок-корзинок. Безусловный хит всех масс-маркет-коллекций — платье, словно созданное для пикника. Приталенное, с пуговицами, без рукавов. И желательно из льна.

Длинное платье

Это платье вне сезонов и трендов. Девушки всегда ему рады: в нем нежарко, комфортно, как-то безопасно и хорошо, согласитесь? Длинные платья на самом деле вытягивают силуэт и смотрятся очень женственно. С сандалиями на плоской подошве получается и вовсе самый точный и модный комплект как для дня, так и для вечера в неформальной обстановке.

Топ с эффектом резинки

Абсолютно приемлемый вариант пляжной одежды в городе — сильно обтягивающие топы с открытыми плечами. Это, конечно, не бандо, но что-то подобное, что не имеет русского эквивалента, а по-английски называется smocked top. В общем, они сделают любой образ предельно летним и игривым, подчеркнут грудь и талию и вообще обеспечат вас бесчисленным количеством взглядов. В компанию к ним просятся джинсы, балетки и небольшая кожаная сумка.