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Мамам на заметку: модные приемы фэшн-блогера Кьяры Ферраньи
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Мамам на заметку: модные приемы фэшн-блогера Кьяры Ферраньи 

Grazia 22 мая 2018
Фото: Grazia
Получив юридическое образование в миланском Университете Боккони, 31-летняя Кьяра Ферраньи ни дня не проработала по профессии. Она увлеклась модой и начала размещать стрит-стайл-луки на сайты Lookbook и Flickr. Теперь уже невозможно представить фэшн-индустрию без it-girl и дизайнера Кьяры.
В 2009 Кьяра запустила блог The Blonde Salad, который рассказывал о трендах, предоставлял модные образы и обзоры, а в 2010 Кьяра выпустила первую коллекцию обуви. Коллаборации с модными бредами заключались одна за другой, в списке которых Dior и Louis Vuitton.
В марте Кьяра впервые стала мамой. Во время беременности и после появления малыша она не забывала про моду. Сейчас Кьяра настоящий пример для подражания. На прогулку с коляской или для похода в ресторан она выбирает сдержанные, но стильные луки. Ферраньи отдает предпочтение дениму, кроссовкам, пиджакам пастельных цветов и брюкам с лампасами. Муза мировых дизайнеров не боится иногда выглядеть дерзко и надевает грубые ботинки и брюки с цепью или кожаный комбинезон. Словом, дети — не повод ставить на себе крест.
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