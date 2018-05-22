По-летнему: королева Рания в классической рубашке и желтых кюлотах

Королева Иордании Рания обладает безупречным вкусом и с легкостью может составить конкуренцию Кейт Миддлтон , королеве Летиции или Мелании Трамп. Каждое публичное появление Ее Величества — новый стильный образ, который хочется повторить. Например на днях королева вышла в свет в белой класической рубашке и желтых кюлотах. Талию она подчеркнула широким кожаным ремнем, надетым поверх рубашки. Получился яркий элегантный образ, за который мы ставим Рании высший балл!

Что касается цвета брюк, то тут можно выбирать на свое усмотрение. Подобный лук лучше всего дополнят мюли и лодочки на небольшом каблуке нейтральных цветов.