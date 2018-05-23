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Актриса Юлия Снигирь стала амбассадором средств гиалуроновой коллекции бренда LIBREDERM
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Актриса Юлия Снигирь стала амбассадором средств гиалуроновой коллекции бренда LIBREDERM 

Teleprogramma.pro 34 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Она снимается в масштабных экранизациях, играет в театре, воспитывает сына, но всегда прекрасно выглядит. На ее счету десятки ролей в таких картинах, как «Хождение по мукам», «Кровавая барыня», «Екатерина Великая», «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Обитаемый остров» и др.
Режиссеры ценят Юлию Снигирь за высокий профессионализм, а мы восхищаемся ее талантом и естественной красотой.
"Я актриса, и каждый день мне приходится переживать самые разные эмоции. Безусловно, это отражается на состоянии моей кожи. Я долго искала средство, которое бы восстанавливало ее после длинного съемочного дня и сохраняло ее красоту. Гиалуроновый крем Либридерм стал для меня открытием. Благодаря правильному составу он глубоко увлажняет кожу, быстро впитывается и подстраивается под любой макияж. Я доверяю Либридерм: действие гиалуронового крема доказано клинически, а его формула была разработана в международных лабораториях Либридерм. Его эффективность я проверила на себе, поэтому стала амбассадором гиалуроновой коллекции. Я хочу открыть для женщин лучший уход, который помогает сохранить естественную красоту кожи".
Амбассадор Юлия Снигирь отражает философию гиалуроновой коллекции LIBREDERM — образ молодости, женственности и естественной красоты.
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