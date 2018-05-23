От колец до браслетов на ногу: топ самых модных украшений для отпуска

Отпускные украшения делятся на две модные категории. Первая — яркие и броские этнические, а вторая — аккуратные и минималистичные. В этом сезоне к первой группе можно смело относить серьги-кисточки, а также массивные колье. Ко второй — серьги-подвесы, тонкие цепочки и, конечно же, хиты всех пляжей мира слейв-браслеты и анклеты.

Что такое анклет? Все просто! Это лишь браслет на щиколотку, который очень круто смотрится с мини-юбками, летящими брюками, миди-платьями и аккуратными босоножками. Серебряные изделия, кстати, отлично оттеняют загар. То же самое относится и к слейв-браслетам. Минималистичные лучше смотрятся на уже загорелой коже, а вот усыпанные камнями и похожие на индийские национальные украшения подойдут настоящим аристократкам с бледной кожей.

Еще один интересный элемент, который вполне можно попробовать носить в отпуске, — это кольца на фаланги. Да, они популярны уже несколько сезонов, но в городской черте почему-то незаслуженно игнорируются. Выбери кольцо в традиционной этнической тематике, носи вместе с перекликающимися по стилю колье и сережками. Важно: советуем открыть запястья и не использовать браслеты, чтобы не скрыть всю прелесть колечек, ведь их может быть и несколько.

Также стоит надевать и несколько цепочек. Конечно, ты можешь выбрать сразу «многослойную» модель, как в минималистичном исполнении, так и массивное колье в несколько слоев. В первом случае носи с купальником или распахнутой блузой с глубоким V-образным вырезом. А вот колье прибереги для изысканных, но легких и летних платьев, а также боди и шорт из денима. Сыграй на контрасте и попробуй создать образ в стиле очаровательной пиратки. С этим еще могут помочь крупные серьги практически круглой формы или же разнокалиберные серьги-подвесы. И, конечно, не забывай об отпускной классике — плетеных кожаных браслетах с металлическими вставками и колье «из ракушек» на атласных нитях.

Удачного отдыха! Теперь ты точно будешь самой модной.

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Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/VOSTOCK