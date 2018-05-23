«Это размер 70?»: Дарья Мороз потерялась в огромном платье

Актриса Дарья Мороз отличается интересной внешностью и особым взглядам на модные наряды. Будучи яркой и оригинальной звездой отечественной кинематографии, знаменитость неизменно привлекает к себе внимание на светских вечерах, вызывая как восхищение, так и недоумение некоторыми выходами в свет.

Знаменитая российская актриса Дарья Мороз является частым гостем различных мероприятий и светских вечеринок. Ее неизменно яркие и выделяющиеся наряды всегда привлекают внимание публики, которая с большим интересом рассматривает очередной творческий полет фантазии артистки. И если часто ее нетрадиционный внешний вид делает из нее звезду вечера, то на этот раз платье Дарьи смутило поклонников своим необъятным размером.

Мороз нарядилась в черно-белое платье-тельняшку, и в таком виде явилась на открытие выставки, глубоко поразив всех своим внешним видом. Просторный наряд полностью скрыл фигуру теледивы, и, по мнению почитателей, больше походил на объемный бесформенный мешок, чем на платье, подходящее для светского вечера. В результате подписчики с сожалением резюмировали, что на этот раз стремление выделиться сыграло с Дарьей злую шутку, выставив ее совсем не в блистательном свете.

«Относительно платья — категорически не согласен!» «Что с Дарьей Мороз? Ужас какой-то, это же мешок какой-то» «Ужасное платье. Это размер 70?» «Вы какая-то необъятная в этом платье. Вот мода пошла»

К слову, модные эксперименты Дарья проводит не только на себе, но и на своей собаке. На днях шутки ради артистка украсила голову животного фатой, развеселив поклонников получившейся фотографией.