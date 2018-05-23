Ещё
«Это размер 70?»: Дарья Мороз потерялась в огромном платье
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Это размер 70?»: Дарья Мороз потерялась в огромном платье 

Eva.ru 23 мая 2018
Фото: Eva.ru
Актриса Дарья Мороз отличается интересной внешностью и особым взглядам на модные наряды. Будучи яркой и оригинальной звездой отечественной кинематографии, знаменитость неизменно привлекает к себе внимание на светских вечерах, вызывая как восхищение, так и недоумение некоторыми выходами в свет.
Знаменитая российская актриса Дарья Мороз является частым гостем различных мероприятий и светских вечеринок. Ее неизменно яркие и выделяющиеся наряды всегда привлекают внимание публики, которая с большим интересом рассматривает очередной творческий полет фантазии артистки. И если часто ее нетрадиционный внешний вид делает из нее звезду вечера, то на этот раз платье Дарьи смутило поклонников своим необъятным размером.
Мороз нарядилась в черно-белое платье-тельняшку, и в таком виде явилась на открытие выставки, глубоко поразив всех своим внешним видом. Просторный наряд полностью скрыл фигуру теледивы, и, по мнению почитателей, больше походил на объемный бесформенный мешок, чем на платье, подходящее для светского вечера. В результате подписчики с сожалением резюмировали, что на этот раз стремление выделиться сыграло с Дарьей злую шутку, выставив ее совсем не в блистательном свете.
«Относительно платья — категорически не согласен!» «Что с Дарьей Мороз? Ужас какой-то, это же мешок какой-то» «Ужасное платье. Это размер 70?» «Вы какая-то необъятная в этом платье. Вот мода пошла»
К слову, модные эксперименты Дарья проводит не только на себе, но и на своей собаке. На днях шутки ради артистка украсила голову животного фатой, развеселив поклонников получившейся фотографией.
Eva.ru: последние новости
«Ноги состарились раньше Елены»: Летучая не угодила длиной платья «У нее огромные плечи»: фигура Ирины Шейк показалась фанатам слишком крупной «Видно, что все натуральное»: Наталья Подольская предстала в топе без белья
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь18
Как уродует пластическая хирургия8
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться114
Звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи7
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты6
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение