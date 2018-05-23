«Черное зеркало»: темнокожая модель воссоздает рекламные снимки модных брендов 

Дедде Ховард родом из Либерии работает моделью в Лос-Анджелесе и хочет привлечь внимание к нехватке разнообразия в модной индустрии. В своем проекте «Черное зеркало» она повторяет фотографии из рекламных кампаний известных брендов одежды, оказываясь на месте Кендал Дженнер, Джиджи Хадид, Кейт Мосс и Жизель Бундхен. Автор этих снимков — швейцарец Рафаэль Дикройтер.
«Во многих модельных агентствах меня сравнивали с одной или двумя темнокожими девушками, с которыми компания уже работает, — пишет Ховард на своем сайте. — Представители агентства говорили, что у меня потрясающая внешность и они хотели бы представлять мои интересы, но у них уже есть модели с темной кожей. В то же время девушек с европейской внешностью у них много. Создается впечатление, словно одна-две темнокожие модели могут представлять нас всех».
Источник: Bored Panda
Dolce & Gabbana.
Vivara.
David Yurman.
Guess.
Gucci.
Calvin Klein.