«Черное зеркало»: темнокожая модель воссоздает рекламные снимки модных брендов

Дедде Ховард родом из Либерии работает моделью в Лос-Анджелесе и хочет привлечь внимание к нехватке разнообразия в модной индустрии. В своем проекте «Черное зеркало» она повторяет фотографии из рекламных кампаний известных брендов одежды, оказываясь на месте Кендал Дженнер, Джиджи Хадид, Кейт Мосс Жизель Бундхен . Автор этих снимков — швейцарец Рафаэль Дикройтер.

«Во многих модельных агентствах меня сравнивали с одной или двумя темнокожими девушками, с которыми компания уже работает, — пишет Ховард на своем сайте. — Представители агентства говорили, что у меня потрясающая внешность и они хотели бы представлять мои интересы, но у них уже есть модели с темной кожей. В то же время девушек с европейской внешностью у них много. Создается впечатление, словно одна-две темнокожие модели могут представлять нас всех».

Источник: Bored Panda

Dolce & Gabbana.

Vivara.

David Yurman.

Guess.

Gucci.

Calvin Klein.