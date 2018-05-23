Весна — время fashion-индустрии. А Омск для неё — плодородная почва

Весной в городе прошло множество мероприятий. В апреле состоялся проект «Феникс»: молодые дизайнеры вдохнули новую жизнь в старые вещи. В минувшее воскресенье в ТЦ «Мега» состоялся познавательный лекторий «Модный стартап» для омичей.

Гастроли омичей в Милане и Комо состоялись в рамках реализации стратегического проекта «Омская арт-резиденция». Театр мод «ОбраZ» уже более 30 лет является визитной карточкой Омского института сервиса, который с недавних пор называется институтом дизайна и технологий и входит в состав ОмГТУ.

Наши в Италии

По словам руководителя «Арт-резиденции» Эммы Васильевой, выступление прошло успешно:

«Первый раз за свою 35-летнюю историю театр мод гастролировал со спектаклями. Как-то мы были за границей просто с показами мод, но в Италию мы вывезли именно показ спектакля «Отзвуки». Он был очень тепло принят итальянской публикой. Посыл актуального современного искусства увидели все, — рассказала Эмма Васильева. — В Италии мы показали маленькую часть Омской области, которая занимается культурой, модой. Показали на достойном уровне. «Грацие» слышали много раз, комплиментов раздавали за сценой много. Один из важных моментов: на следующий год будет рассмотрен вопрос о нашем участии в фестивале в качестве постоянного резидента».

Были показаны две спектаклевые формы молодых дизайнеров на границе Италии и Швейцарии. Их коллекции были презентацией русско-итальянского журнала «Озеро Комо». Омичей наградили премией Александра Вольта; вручается премия тем, кто «искрит», у кого есть свет, кто воплощает в жизнь интересные задумки.

«Не каждому выпадет возможность полететь в Италию и показать свой бренд, коллекцию», — поделилась дизайнер Дарья Осипова

Старое на новое

20 мая состоялся проект по переработки старой одежды «Феникс». Было принесено около 500 кг старой одежды. Не вся одежда пошла на переработку, а была отсортирована. Вещи, которые ещё можно носить, отданы на благотворительность. Одежда, приглянувшаяся дизайнерам, пошла на декорирование и перешивку.

Всего на форуме моды «Экология» защитили 21 проект, то есть появилась 21 новая вещь. Специально для аукциона студентка Института дизайна и технологий Ксения Ананьевская из переработанного вторсырья (полиэтиленовых пакетов) изготовила брошки.

Это только первая проба пера. Аукцион не очень удался, было продано только 12 вещей. Самая дорогая стоила 1 500 руб., самая дешёвая, та самая брошь, — 200 руб. Половина средств будет отдана дизайнерам, а другая половина уйдет на экопроект в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

Стоит отметить, в Омске состоится ещё один модный показ — «Акценты на космос»: человек-космос, космос внутри человека, сам человек как космос, его взаимодействие с ним. В мероприятии примут участие и дизайнеры из Челябинска, представив собственные коллекции.

Все молодые дизайнеры отметили, что из Омска не стоит переезжать, потому что выгодней отшивать и продавать одежду именно здесь. Здесь есть возможность зарабатывать и продвигать это всё через Интернет.

Эмма Васильева добавила, что сейчас все усилия «Арт-резиденции» направлены на то, чтобы задержать молодых дизайнеров, которые могут показывать в Омске свои коллекции и не уезжать. Омск — плодородная почва для того, чтобы вырастали таланты.