Ещё
Весна — время fashion-индустрии. А Омск для неё — плодородная почва
Далее:
Читайте также:
Ещё

Весна — время fashion-индустрии. А Омск для неё — плодородная почва 

АиФ-Омск 23 мая 2018
Фото: АиФ-Омск
Весной в городе прошло множество мероприятий. В апреле состоялся проект «Феникс»: молодые дизайнеры вдохнули новую жизнь в старые вещи. В минувшее воскресенье в ТЦ «Мега» состоялся познавательный лекторий «Модный стартап» для омичей.
Гастроли омичей в Милане и Комо состоялись в рамках реализации стратегического проекта «Омская арт-резиденция». Театр мод «ОбраZ» уже более 30 лет является визитной карточкой Омского института сервиса, который с недавних пор называется институтом дизайна и технологий и входит в состав ОмГТУ.
Наши в Италии
По словам руководителя «Арт-резиденции» Эммы Васильевой, выступление прошло успешно:
«Первый раз за свою 35-летнюю историю театр мод гастролировал со спектаклями. Как-то мы были за границей просто с показами мод, но в Италию мы вывезли именно показ спектакля «Отзвуки». Он был очень тепло принят итальянской публикой. Посыл актуального современного искусства увидели все, — рассказала Эмма Васильева. — В Италии мы показали маленькую часть Омской области, которая занимается культурой, модой. Показали на достойном уровне. «Грацие» слышали много раз, комплиментов раздавали за сценой много. Один из важных моментов: на следующий год будет рассмотрен вопрос о нашем участии в фестивале в качестве постоянного резидента».
Были показаны две спектаклевые формы молодых дизайнеров на границе Италии и Швейцарии. Их коллекции были презентацией русско-итальянского журнала «Озеро Комо». Омичей наградили премией Александра Вольта; вручается премия тем, кто «искрит», у кого есть свет, кто воплощает в жизнь интересные задумки.
«Не каждому выпадет возможность полететь в Италию и показать свой бренд, коллекцию», — поделилась дизайнер Дарья Осипова.
Старое на новое
20 мая состоялся проект по переработки старой одежды «Феникс». Было принесено около 500 кг старой одежды. Не вся одежда пошла на переработку, а была отсортирована. Вещи, которые ещё можно носить, отданы на благотворительность. Одежда, приглянувшаяся дизайнерам, пошла на декорирование и перешивку.
Всего на форуме моды «Экология» защитили 21 проект, то есть появилась 21 новая вещь. Специально для аукциона студентка Института дизайна и технологий Ксения Ананьевская из переработанного вторсырья (полиэтиленовых пакетов) изготовила брошки.
Это только первая проба пера. Аукцион не очень удался, было продано только 12 вещей. Самая дорогая стоила 1 500 руб., самая дешёвая, та самая брошь, — 200 руб. Половина средств будет отдана дизайнерам, а другая половина уйдет на экопроект в парке имени 30-летия ВЛКСМ.
Стоит отметить, в Омске состоится ещё один модный показ — «Акценты на космос»: человек-космос, космос внутри человека, сам человек как космос, его взаимодействие с ним. В мероприятии примут участие и дизайнеры из Челябинска, представив собственные коллекции.
Все молодые дизайнеры отметили, что из Омска не стоит переезжать, потому что выгодней отшивать и продавать одежду именно здесь. Здесь есть возможность зарабатывать и продвигать это всё через Интернет.
Эмма Васильева добавила, что сейчас все усилия «Арт-резиденции» направлены на то, чтобы задержать молодых дизайнеров, которые могут показывать в Омске свои коллекции и не уезжать. Омск — плодородная почва для того, чтобы вырастали таланты.
АиФ-Омск: последние новости
Где найти школьную форму для последнего звонка? В Омске появилась 10%-ная сметана «Лужайкино» Омские перевозчики еще не решили поднимать стоимость проезда
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь17
Как уродует пластическая хирургия8
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться114
Звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи7
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты6
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение