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Новый взгляд: пять модных блогеров, на которых нужно подписаться
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Новый взгляд: пять модных блогеров, на которых нужно подписаться 

Grazia 23 мая 2018
Фото: Grazia
Изабелла Тордсен — жительница Лондона родом из Дании. Она умело смешивает скандинавский стиль с яркими акцентами. Настоящая богиня уютных casual-образов.
Еще одна обладательница модного блога из Лондона — Эмма Хилл. Дизайнер и стилист, она регулярно показывает, как одеваться стильно, не тратя при этом большие суммы. Любимый прием Эммы — миксовать люксовые бренды и масс-маркет в одном образе.
Если вам надоели скучные офисные образы и хочется найти вдохновляющую страничку со стильными нарядами для будней — загляните к Арии Ди Бари. Итальянка, живущая во французском Провансе, не только показывает, как одеться, как итальянка, но и предлагает множество образов для рабочего гардероба.
А если вам по душе больше французский стиль, то блог жительницы Парижа Жанны Дамас станет вашей находкой.
А тем, кто хочет отойти от базового гардероба и добавить цвета в свои наряды, предлагает подписаться на яркий блог жительницы Шотландии — Ады Огунтоду.
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