Новый взгляд: пять модных блогеров, на которых нужно подписаться

Изабелла Тордсен — жительница Лондона родом из Дании. Она умело смешивает скандинавский стиль с яркими акцентами. Настоящая богиня уютных casual-образов.

Еще одна обладательница модного блога из Лондона — Эмма Хилл . Дизайнер и стилист, она регулярно показывает, как одеваться стильно, не тратя при этом большие суммы. Любимый прием Эммы — миксовать люксовые бренды и масс-маркет в одном образе.

Если вам надоели скучные офисные образы и хочется найти вдохновляющую страничку со стильными нарядами для будней — загляните к Арии Ди Бари. Итальянка, живущая во французском Провансе, не только показывает, как одеться, как итальянка, но и предлагает множество образов для рабочего гардероба.

А если вам по душе больше французский стиль, то блог жительницы Парижа Жанны Дамас станет вашей находкой.

А тем, кто хочет отойти от базового гардероба и добавить цвета в свои наряды, предлагает подписаться на яркий блог жительницы Шотландии — Ады Огунтоду.