Бородина разочаровала фанатов образом из 90-х

К модному промаху прибавились и плохие манеры.

Телеведущую по праву считают практически образцом хорошего вкуса. При этом девушка любит спортивный стиль в одежде, но всегда выбирает яркие и оригинальные вещи. Да такие, что поклонницы наперебой умоляют раскрыть секрет: где Ксения купила свою одежду. Но в последний раз Бородина с образом явно промахнулась.

Спортивный костюм цвета капучино был ведущей явно велик. рукава почти закрывали кисти рук, а штанины слишком сильно сборились внизу. Неприятно поразили подписчиков и стоптанные кроссовки Ксении. Фолловеры окрестили этот звездный лук «костюмом гопника», и заметили, что и поведение Ксении в этом образе оставляет желать лучшего.

Дело в том, что для фотографии ведущая забралась с ногами на скамейку, и ей сразу же указали на плохие манеры. Кстати, за похожее фото интернет-пользователи не так давно осудили Анастасию Костенко

Но манеры манерами, а со стилем Бородиной явно что-то происходит. Несколько дней назад Ксения продемонстрировала в своем Instagram платье, которое подошло бы пенсионерке, но никак не 30-летней красавице. Нежное само по себе, оно сидело на звезде очень странно, прибавив Бородиной с десяток лет и столько же килограммов. «Как молодая бабушка», — удивились поклонники. К тому же с этим нарядом еще более нелепо выглядели «очки Терминатора» и спортивные кеды. Все-таки даже в модном нынче смешении стилей нужно чувствовать грань.

Остается надеяться, что Ксения просто ищет для себя какие-то новые модные грани, и вскоре вновь станет трендсеттером среди стильных девушек.

Другие спорные образы Бородиной

«Платье пенсионерки»

Фартук с перьями

Носки с туфлями

Рваные колготки

Платье-скатерть

Платье-мишура

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