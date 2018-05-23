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Бородина разочаровала фанатов образом из 90-х
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Бородина разочаровала фанатов образом из 90-х 

WDay.ru 23 мая 2018
Фото: WDay.ru
К модному промаху прибавились и плохие манеры.
Телеведущую по праву считают практически образцом хорошего вкуса. При этом девушка любит спортивный стиль в одежде, но всегда выбирает яркие и оригинальные вещи. Да такие, что поклонницы наперебой умоляют раскрыть секрет: где Ксения купила свою одежду. Но в последний раз Бородина с образом явно промахнулась.
Спортивный костюм цвета капучино был ведущей явно велик. рукава почти закрывали кисти рук, а штанины слишком сильно сборились внизу. Неприятно поразили подписчиков и стоптанные кроссовки Ксении. Фолловеры окрестили этот звездный лук «костюмом гопника», и заметили, что и поведение Ксении в этом образе оставляет желать лучшего.
Дело в том, что для фотографии ведущая забралась с ногами на скамейку, и ей сразу же указали на плохие манеры. Кстати, за похожее фото интернет-пользователи не так давно осудили Анастасию Костенко.
Но манеры манерами, а со стилем Бородиной явно что-то происходит. Несколько дней назад Ксения продемонстрировала в своем Instagram платье, которое подошло бы пенсионерке, но никак не 30-летней красавице. Нежное само по себе, оно сидело на звезде очень странно, прибавив Бородиной с десяток лет и столько же килограммов. «Как молодая бабушка», — удивились поклонники. К тому же с этим нарядом еще более нелепо выглядели «очки Терминатора» и спортивные кеды. Все-таки даже в модном нынче смешении стилей нужно чувствовать грань.
Остается надеяться, что Ксения просто ищет для себя какие-то новые модные грани, и вскоре вновь станет трендсеттером среди стильных девушек.
Другие спорные образы Бородиной
«Платье пенсионерки»
Фартук с перьями
Носки с туфлями
Рваные колготки
Платье-скатерть
Платье-мишура
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