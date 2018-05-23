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Кендалл Дженнер нашла идеальные джинсы, которые стройнят и удлиняют ноги
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Кендалл Дженнер нашла идеальные джинсы, которые стройнят и удлиняют ноги 

Harper’s Bazaar 23 мая 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Кендалл Дженнер на время пропала с радаров, уступив место в светской хронике неутомимой Белле Хадид, но ненадолго — папарацци вновь заметили модель на улицах Нью-Йорка. За этот короткий период Кендалл явно похудела, и ее подтянутую фигуру подчеркнул винтажый джемпер Jean Paul Gaultier с символикой американского флага и серые прямые джинсы с высокой талией. Наша героиня не стала дополнять образ броскими аксессуарами, а предпочла им черные ботильоны с квадрантным мысом и миниатюрную сумку Prada из мягкой плащевой ткани.
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