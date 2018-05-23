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Почему часы Casio G-Shock x Yu Nagaba — главная покупка этой весны
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Почему часы Casio G-Shock x Yu Nagaba — главная покупка этой весны 

FashionTime 23 мая 2018
Фото: FashionTime
В честь 35-летия Casio G-Shock продолжает делиться результатами сотрудничества со знаковыми для бренда личностями. В этот раз марка представляет коллаборацию с культовым японским иллюстратором Yu Nagaba на базе классической модели DW-5600. Узнаваемый стиль Yu Nagaba прослеживается и в дизайне модели. Новинка выполнена в матовом белом цвете и украшена «мультяшным» принтом. Все тренды здесь абсолютно сложились. Оттенок, классический дизайн, творческий стиль иллюстратора — часы будут идеально смотреться с вашими любимыми предметами одежды.
Новые часы G-Shock x YU NAGABA доступны в магазинах Casio Watch Factory, флагманском G-Store на «Флаконе», а также в корнере марки в универмаге «Цветной» по цене 11 590 руб. Торопитесь, пока шустрые модники все не расхватали.
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