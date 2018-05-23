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Givenchy resort 2019: ода спортивной одежде 80-х
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Givenchy resort 2019: ода спортивной одежде 80-х 

FashionTime 23 мая 2018
Фото: FashionTime
Автор: Елена Крутей
Имя Клэр Уэйт Келлер, создательницы свадебного платья Меган Маркл, вышло в топы новостей весьма кстати. Дизайнер только что дебютировала в качестве главы модного Дома Givenchy.
Часть публики равнодушно встретила минималистичный наряд Меган «на все времена». Круизная линия же сочетает ретро и современность, доказывая, что британский дизайнер умеет все.
Келлер вдохновлялась спортивной линией Givenchy 80-х, смешав графические принты, необычные силуэты и синтетические ткани с тейлорингом в новом прочтении. Играют контрастами также цветовая гамма и фактуры. Фуксия и глубокий синий комбинируются с монохромными узорами, а все это ложится на плиссированный шелк и кожу, соседствующие с практичными материалами из мира спорта.
Стоит отметить и аксессуары: высокие гофрированные сапоги, кроссбоди-ведра и трендовые поясные сумки — далеко не последние игроки на поле.
Если кто хотел обвинить Келлер в отсутствии креативности, теперь пусть «молчит вечно».
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