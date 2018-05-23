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В тренде: одежда из льна
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В тренде: одежда из льна 

SNCmedia.ru 23 мая 2018
Фото: depositphotos
Мы отказываемся от натурального меха, кожу заменяет материал с пометкой «эко», а одежду стараемся выбирать из качественных и чистых материалов. Так, первенство среди популярных материалов медленно, но уверенно выбил лен. Все модницы его, конечно, быстро облюбовали. Рассказываем, почему лен сейчас в тренде и какую одежду носить этим летом.

Платье

Если вы недавно листали свою ленту в Instagram, то могли заметить, что льняные платья захватывают модный мир. А мы только за! В тренде платья миди натуральной ткани в спокойных и пастельных оттенках. Самая популярная модель — с пуговицами спереди по всей длине. Мы видим такое с мюлями на каблуке, деревянной или плетеной сумкой и крутыми солнцезащитными очками.

Юбка

Еще одним фаворитом модного сообщества стала удлиненная юбка изо льна. Рецепт так же прост: самая трендовая модель включает в себя деревянные пуговицы спереди или ассиметричный крой и оборки. Такие носите с однотонными топами и дополняйте крупными серьгами и яркими аксессуарами. Можно выбрать интересный шейный платок и необычную сумку или рюкзак. А из обуви отлично подойдут эспадрильи или белые кеды.

Брюки и комбинезон

Легкие брюки — идеальная находка для жаркого сезона. Их лекого комбинировать с шелковыми топами, шифоновыми блузами или хлопковыми футболками. Обыграть такой лук можно легко при помощи правильных аксессуаров. Сумка-авоська, соломенная шляпа и очки — крутой аутфит готов!
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