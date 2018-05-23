«Привет, деревня!» Что думают мужчины про странную летнюю обувь 

Участники дискуссии:
Павел, 20 лет Дмитрий, 30 лет Илья, 34 года
Виталий, 42 года
Тракторная подошва
Первая мысль, которая приходит в голову при виде такой обуви?
Павел: «Выглядит очень современно, а серебряный цвет делает их какими-то космическими».
Дмитрий: «Мне кажется, что это обувь для школьниц, но не для взрослых девушек».
Илья: «Мне не нравится платформа — шпилька выглядит гораздо сексуальнее».
Виталий: «На молоденьких девчонках такая обувь выглядит уместно. Наверняка в них удобно».
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Босоножки на шнуровке
Первая мысль, которая приходит в голову при виде такой обуви?
Павел: «Стильно! Думаю, Джиджи Хадид смогла бы в них пойти на вечеринку».
Дмитрий: «Вроде уже десять лет такое никто не носит…»
Илья: «Вот, другое дело! Девушки на шпильках нравятся всем мужчинам, а здесь еще золотые шнурки — идеально!»
Виталий: «Наверное, такая обувь хороша для роскошных вечеринок, но не для городских прогулок».
Вязаные сапоги
Первая мысль, которая приходит в голову при виде такой обуви?
Павел: «О боже! Кто-то носит такое?»
Дмитрий: «Привет, деревня!»
Илья: «Эээээ…»
Виталий: «Сразу вспоминается какой-то национальный костюм».
Босоножки с манжетами
Первая мысль, которая приходит в голову при виде такой обуви?
Павел: «Ну вроде неплохо, только можно убрать ткань, которая прикрывает ноги?»
Дмитрий: «Выглядит красиво, правда, рисунок на ткани какой-то устаревший».
Илья: «Обожаю такую обувь — женщина в ней всегда красотка, и декор мне нравится».
Виталий: «Смотрю на них и сразу представляю невесту, хотя без верхней части босоножки выглядели бы лучше».
Сандалии на шнуровке
Первая мысль, которая приходит в голову при виде такой обуви?
Павел: «Какой-то колхозный стиль, честно говоря».
Дмитрий: «Выглядит некрасиво, даже не хочется переводить взгляд на лицо девушки».
Илья: «Мне вот интересно, что могло произойти, чтобы девушка захотела купить такие уродливые босоножки?»
Виталий: «Зато в них удобно, хотя это все равно не оправдывает их внешний вид».
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