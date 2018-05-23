H&M выпустили коллекцию в поддержку ЛГБТ+ сообщества

H&M выпустили специальную капсульную коллекцию «Love for all», посвященную ЛГБТ+ сообществу и равенству. В нее вошли футболки, кроп-топы, шорты, толстовки, носки и кепки — все с радужной символикой и надписями «Pride», «Equality», «Love» и «United». Десять процентов прибыли от продаж коллекции направят на поддержку кампании ООН «Free and Equal» против гомофобии и трансфобии. Коллекция появится в магазинах и онлайн 31 мая.

Последняя коллекция Крисфорева Бейли для Burberry также была посвящена поддержке ЛГБТ+ сообщества.