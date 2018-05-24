«Волгу» будущего представили российские дизайнеры

Двумя российскими дизайнерами была представлена «Волга» будущего.

Напомним, что первый автомобиль вышел с конвейера в далёком 1960 году, в начале модель носила индекс «ГАЗ-24», но спустя некоторое время название изменили на «ГАЗ-24-10».

Автомобиль в короткие сроки завоевал сердца многих людей.

Дизайнеры воплотили в жизнь именно свои задумки как должен выглядеть автомобиль в далёком будущем, в сети появились первые иллюстрации. Специалисты решили видоизменить корпус автомобиля, сделав его немного удлинённым, а кузов купеобразным, главное, чтобы советский автомобиль не смотря на все новшества был узнаваем.