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«Волгу» будущего представили российские дизайнеры
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«Волгу» будущего представили российские дизайнеры 

Car.ru 24 мая 2018
Фото: Car.ru
Двумя российскими дизайнерами была представлена «Волга» будущего.
Напомним, что первый автомобиль вышел с конвейера в далёком 1960 году, в начале модель носила индекс «ГАЗ-24», но спустя некоторое время название изменили на «ГАЗ-24-10».
Автомобиль в короткие сроки завоевал сердца многих людей.
Дизайнеры воплотили в жизнь именно свои задумки как должен выглядеть автомобиль в далёком будущем, в сети появились первые иллюстрации. Специалисты решили видоизменить корпус автомобиля, сделав его немного удлинённым, а кузов купеобразным, главное, чтобы советский автомобиль не смотря на все новшества был узнаваем.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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