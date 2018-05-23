Чистый изумруд: Виктория Бекхэм показывает, как носить актуальный цвет сезона

Прошедшие выходные Виктория Бекхэм и ее супруг провели на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. А в будние Виктория вернулась к работе. Например, вторник 44-летняя дизайнер начала на завтраке в лондонском кафе Scott, которое она недавно оформила совместно с известным британским флористом.

В течение месяца творческая коллаборация будет украшать кафе, и все посетители кафе смогут ознакомиться с необычной работой Бекхэм. А избранным удалось попасть на презентацию оформления вместе с самой Викторией.

Для важной встречи Виктория выбрала брючный костюм-двойку насыщенного изумрудного оттенка из весенне-летней коллекции ее собственного бренда — Victoria Beckham. Дополнили наряд белоснежная хлопковая блуза, небольшая коричневая сумка. а также любимые Викторией солнцезащитные очки в широкой оправе.