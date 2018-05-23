Ростовчанин собрал коллекцию раритетных утюгов

66-летний житель Ростова-на-Дону Владимир Кожухарев собрал коллекцию из более чем 1 тысячи предметов обихода родом из 30 стран мира, в частности, утюгов XIX и XX веков. Об этом сообщает сетевое издание DonDay. По словам мужчины, на создание коллекции повлияла советская урбанизация, когда он учился в школе в 1960-е годы. Тогда он жил в Калмыкии. «Люди целыми семьями оставляли свои деревенские дома и переезжали в город. Мы с друзьями часто гуляли по окрестностям и осматривали покинутые жилища. Уезжая, люди оставляли картины, игрушки и всякую мелочь. Почти в каждом доме мне попадались утюги — старинные, необычной формы. В одном из таких домов я нашел утюг начала 19 века», — рассказал Владимир Кожухарев. По его словам, некоторые предметы из его коллекции — царских времен, либо сделанные на заре Советского союза. Далее в ходе командировок в другие страны ростовчанин регулярно посещал блошиные рынки. К примеру, в Амстердаме он купил утюг, сделанный в Ростовской области. Тем не менее, коллекционер решил выставить утюги на продажу, их стоимость он оценил в 1 млн руб, при этом по отдельности продавать экспонаты он не готов.