J. W. Anderson объявили результаты конкурса фотографов 

J. W. Anderson объявили конкурс для молодых фотографов, а недавно представили лучшие работы на выставке в Лондоне. Теперь бренд назвал победителя, а вернее трех победителей — ими стали Джули Грив, Елена Белетская и Саймонс Финнерти. Изначально предполагалось, что победитель снимет кампанию коллекции весна-лето 2019 для J. W. Anderson, а также получит приз в размере £5 000. Как теперь распределиться денежная часть награды, непонятно, но креативный директор бренда Джонатан Андерсон пообещал, что над съемкой для бренда поработает каждый из трех фотографов: «Видеть работы всех этих молодых талантов вместе на выставке было очень мощно, и оказалось невозможно выбрать только одного победителя. Таким образом, у нас будет три победителя, каждый из них будет работать по одинаковому брифу над кампанией, которую вы увидите следующим летом».