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Прекрасная пастушка: пасторальный стиль лета-2018
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Прекрасная пастушка: пасторальный стиль лета-2018 

BurdaStyle.ru 23 мая 2018
Фото: BurdaStyle.ru
Пасторальный стиль — это не всегда деревенские мотивы, но всегда женственность и романтизм. Направление это несколько размыто и простирается от прованской эстетики до викторианских элементов, но тем не менее вы всегда безошибочно узнаете пастораль среди всех иных стилей.
Давайте подробнее рассмотрим, какие вещи стоит добавить в свой гардероб этим летом, если душа просит пасторальной идиллии!
Платья и юбки
Пожалуй, самый главный и неотъемлемый элемент, на котором должен базироваться подобный гардероб.
Длина не имеет принципиального значения, здесь можно встретить как макси, так и ультра-мини, главное, атмосфера!
Основные ткани: кружево, шифон, лен и хлопок, и, как можно догадаться, весьма приветствуются разнообразные цветочные принты.
Крой, как правило, подчеркивает талию, добавляя образам девичьей хрупкости, но важен акцент на детали: нежные рукавчики, воротнички, банты, воланы и рюши задают настроение.
Что касается юбок, то, несмотря на то, что мини-юбки вполне могут гармонично вписываться в пасторальный стиль, большей популярностью пользуется длина миди, нередко с завышенной талией.
Блузки
Второй абсолютный must have пасторали! Никак не обойтись без немного старомодной шифоновой блузки, напоминающей о викторианской эпохе, но без присущей ей чопорности.
Цветочные мотивы так же здесь в чести, однако по большому счету можно заменить их и на другие узоры, благо есть из чего выбрать — о самых популярных принтах сезона читайте в нашем материале!
И, конечно, не забудьте про блузки и топы с открытыми плечами!
Брюки и комбинезоны
Брюки присутствуют в пасторальном гардеробе, но в абсолютном меньшинстве. Выбирайте опять-таки завышенную талию и укороченную длину.
Ну а для любителей комбинезонов есть прекрасный вариант — ромперы, украшенные вышивкой, которую вы, кстати, вполне можете выполнить самостоятельно.
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