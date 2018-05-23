Виктория Бекхэм, Эмилия Кларк, Кейт Бланшетт показали, как носить деловой костюм

Вики, которая славится любовью к строгим вещам (и строгому виду в целом — ее неулыбчивость уже стала визитной карточкой), выбрала молочного цвета рубашку и изумрудный костюм — брюки, расклешенные от колена, и прямой пиджак. К ним она подобрала закрытые ботильоны, коричневый клатч и большие солнцезащитные очки. В таком виде она посетила дизайнерский магазин собственного бренда Victoria Beckham в Лондоне.

Звезду сериала «Игра престолов», а теперь еще и фильма «Хан Соло: Звездные войны» Эмилию Кларк сфотографировали на выходе из отеля в Нью-Йорке. Белокурая «Мать драконов» была одета в серое — брюки, расклешенные, как и у Вики, от колена, пиджак и пальто. Впрочем, ее образ выглядел чуть менее деловым за счет деталей — так, внизу оказался кружевной бралетт, а на ноги британская актриса надела белые лодочки.

Австралийка Кейт Бланшетт, которую мы могли видеть вчера на премьере нового фильма «Восемь подруг Оушена», попала в объективы папарацци в аэропорту Нью-Йорка. На ней был молочный костюм, состоявший из укороченных прямых брюк и удлиненного жакета, под которым угадывалась черная свободная блуза. Она дополнила образ ботинками на массивной платформе, которые уже несколько сезонов не выходят из моды, массивной синей сумкой и очками с массивной оправой.