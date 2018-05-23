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Акция Clever Garage Sale
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Акция Clever Garage Sale 

CHIPS journal 23 мая 2018
Фото: CHIPS journal
26 мая в Парке «Царицыно» на площадке рядом с Третьим кавалерским корпусом пройдет Clever Garage Sale — акция, в рамках которой можно, заплатив только за сумку, бесплатно набрать столько книг, сколько в нее влезет.
Организаторы — издательство Clever — утверждают, что в сумку при хорошем раскладе войдет более 20 книг, а на самом сейле будет представлено около 50 000 изданий.
Гараж-сейл будет работать с 11.00 до 17.00, стоимость одной сумки — 3000 рублей. Оплатить можно только наличными.
Издательство составило правила, которые помогут сориентироваться на сейле:
Книги можно складывать только в фирменную сумку Clever Войти на территорию распродажи можно только с оплаченной сумкой Находиться на территории Clever Garage Sale можно только с одной сумкой. Один взрослый — одна сумка При покупке сумки в складчину, зайти на сейл может только один человек. Вход на распродажу с колясками запрещен! На входе будет представлен образец правильно заполненной сумки — наполнять ее нужно так, чтобы была возможность взять сумку за ручки и свободно унести ее в одной руке. Нельзя выносить сумку, набитую книгами в несколько «этажей».
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