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Аристократка удивила общественность купальником Бората
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Аристократка удивила общественность купальником Бората 

Lenta.ru 23 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Британскую аристократку и модель Леди Викторию Херви сфотографировали в странном купальном костюме во время отдыха на Французской Ривьере. Об этом сообщает The Sun.
41-летняя Херви прошлась по пляжу в тигрово-леопардовом купальнике, верхней частью которого был обычный топ с треугольными чашками, а нижней — менкини, трусы с лямками, натянутыми на плечи.
Первым надел менкини британский комик Саша Барон Коэн, известный также под именем своего комедийного персонажа Бората, в 2006 году. Тогда откровенный «мужской купальник» назвали модным преступлением, но сейчас его женскую версию можно приобрести на сайте Lelloue за 200 евро.
В мае американский бренд Chubbies, который специализируется на ретро-купальниках, выпустил плавательный костюм для мужчин. К обычным мужским шортам-плавкам прикрепили топ с лямками на застежках и с карманом на груди, который при желании можно снять. Костюм изготовлен из ткани броских цветов в стиле 1990-х и продается в двух вариантах расцветок.
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