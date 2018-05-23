Аристократка удивила общественность купальником Бората

Британскую аристократку и модель Леди Викторию Херви сфотографировали в странном купальном костюме во время отдыха на Французской Ривьере. Об этом сообщает The Sun.

41-летняя Херви прошлась по пляжу в тигрово-леопардовом купальнике, верхней частью которого был обычный топ с треугольными чашками, а нижней — менкини, трусы с лямками, натянутыми на плечи.

Первым надел менкини британский комик Саша Барон Коэн , известный также под именем своего комедийного персонажа Бората, в 2006 году. Тогда откровенный «мужской купальник» назвали модным преступлением, но сейчас его женскую версию можно приобрести на сайте Lelloue за 200 евро.

В мае американский бренд Chubbies, который специализируется на ретро-купальниках, выпустил плавательный костюм для мужчин. К обычным мужским шортам-плавкам прикрепили топ с лямками на застежках и с карманом на груди, который при желании можно снять. Костюм изготовлен из ткани броских цветов в стиле 1990-х и продается в двух вариантах расцветок.