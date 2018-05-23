Кушак вместо ремня и необычная блузка: летний образ от Виктории Бекхэм 

Поблагодарив принца Гарри и Меган Маркл за трогательную свадебную церемонию, Виктория Бекхэм вернулась к своим будничным делам и сразу же начала радовать нас своими новыми яркими образами. Мы уже оценили брючный костюм изумрудного оттенка из коллекции Victoria Beckham, а теперь встречаем новый красочный дуэт на Вики. Дизайнер посетила открытие летней террасы ресторана Scott's, к дизайну которого она лично приложила руку, в алых брюках с высокой талией и кушаком и нежно-голубой рубашке с необычными рукавами. Оказывается, у Виктории при всей ее любви к черному цвету — талант играть на цветовых контрастах.