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Кушак вместо ремня и необычная блузка: летний образ от Виктории Бекхэм
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Кушак вместо ремня и необычная блузка: летний образ от Виктории Бекхэм 

Harper’s Bazaar 23 мая 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Поблагодарив принца Гарри и Меган Маркл за трогательную свадебную церемонию, Виктория Бекхэм вернулась к своим будничным делам и сразу же начала радовать нас своими новыми яркими образами. Мы уже оценили брючный костюм изумрудного оттенка из коллекции Victoria Beckham, а теперь встречаем новый красочный дуэт на Вики. Дизайнер посетила открытие летней террасы ресторана Scott's, к дизайну которого она лично приложила руку, в алых брюках с высокой талией и кушаком и нежно-голубой рубашке с необычными рукавами. Оказывается, у Виктории при всей ее любви к черному цвету — талант играть на цветовых контрастах.
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Женский форум
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