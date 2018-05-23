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Просто и со вкусом: носим бежевый тренч как Ирина Шейк
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Просто и со вкусом: носим бежевый тренч как Ирина Шейк 

Grazia 23 мая 2018
Фото: Grazia
После рождения дочери Ирина Шейк в повседневной жизни все больше стала делать акцент на практичности, при этом не забывая о стиле. На днях папарацци поймали актрису в Нью-Йорке, когда она направлялась на встречу в Эмпайр-стейт-билдинг. Ирина была одета в классический бежевый тренч и белые кроссовки. Свой образ она дополнила элегантной сумкой в тон обуви и темными солнцезащитными очками. Вероятнее всего под тренчем скрывалось платье. В этом случае подходящим вариантом было бы платье-рубашка или платье-oversize.
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