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Победитель конкурса молодых дизайнеров и стилистов «Студенческий Подиум „Новый взгляд — 2018“ отправится в Париж
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Победитель конкурса молодых дизайнеров и стилистов «Студенческий Подиум „Новый взгляд — 2018“ отправится в Париж 

Информационный портал Свердловской области 23 мая 2018
В Свердловской области завершается межвузовский конкурс молодых дизайнеров и стилистов «Студенческий Подиум „Новый взгляд — 2018“. Победители уже определены, однако сейчас на сайте конкурса проходит интернет-голосование, победитель которого отправится на стажировку в Париж.
»Реализуя данный проект, Свердловская область выполняет поручение Президента России Владимира Путина, который говорит о необходимости укрепления целостной системы поддержки и развития творческих способностей и талантов наших детей. Цель конкурса — выявление талантливой студенческой молодежи и создание условий для реализации и развития творческого потенциала студентов, а также для межрегионального молодежного сотрудничества. В этом году участие приняло более 100 человек, собравшихся со всей России: из Москвы, Оренбурга, Уфы, Тюмени, Нижневартовска, Новосибирска, Барнаула и Екатеринбурга», — отметила директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.
В рамках конкурса состоялись обучающие мастер-классы, направленные на воспитание и развитие эстетического восприятия молодежи, а также для всех посетивших делегаций были организованы экскурсия по вечернему Екатеринбургу и поход в Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии на спектакль «Принцесса Цирка».
Победители были определены по номинациям «Прет-а-порте»; «Конкурс одной модели»; «Folk Fashion» (национальный костюм); «Авангард»; «Sport style» (спортивный костюм); «Детская мода»; «Быстрая мода» (создание одного комплекта одежды за 5 часов из набора материалов и фурнитуры); «Театр мод»; «Full Fashion Look» — «Стилист „Полный модный образ“ (женский)»; «Full Fashion Look» — «Стилист „Полный модный образ“ (мужской)».
Уже через несколько дней завершится интернет-голосование, которое проходит на сайте конкурса. Победитель получит сертификат на участие в образовательной программе «Стажировка для Fashion-дизайнеров: Европейские методики в 2018 году», которая пройдет в Париже.
Отметим, субсидии на проведение Всероссийского межвузовского конкурса молодых дизайнеров и стилистов «Студенческий Подиум „Новый взгляд — 2018“ были выделены департаментом молодежной политики из областного бюджета в рамках государственной программы „Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года“, которая утверждена постановлением правительства Свердловской области.
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