Valentino представили круизную коллекцию Resort 2019

Итальянский модный Дом представил новую круизную коллекцию Valentino Resort 2019. Источником вдохновения в работе над ней Пьерпаоло Пиччоли , креативный директор бренда, искал в эстетике киношедевров Антониони, Феллини, Висконти, Пазолини и других классиков итальянского кинематографа. Лукбук круизной коллекции в жанре кадров папарацци снял на улицах Рима фотограф Андреа Споторно.

«Барокко, Пазолини, язычество, ангелы, соборы — вместе эти исторические пласты создают неповторимую красоту Рима. В этой эклектичности и есть гармония этого города», — поделился дизайнер своими впечатлениями.

Ключевыми элементами Valentino Resort 2019 стали предметы, выдержанные стилистике 1970-х годов — блейзеры оверсайз, брючные костюмы, шелковые блузы, платья-рубашки, жакеты-пончо, расклешенные джинсы, кардиганы, банданы и лоферы на устойчивых высоких каблуках.