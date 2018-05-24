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Valentino представили круизную коллекцию Resort 2019
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Valentino представили круизную коллекцию Resort 2019 

Fancy Journal 24 мая 2018
Фото: Fancy Journal
Итальянский модный Дом представил новую круизную коллекцию Valentino Resort 2019. Источником вдохновения в работе над ней Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор бренда, искал в эстетике киношедевров Антониони, Феллини, Висконти, Пазолини и других классиков итальянского кинематографа. Лукбук круизной коллекции в жанре кадров папарацци снял на улицах Рима фотограф Андреа Споторно.
«Барокко, Пазолини, язычество, ангелы, соборы — вместе эти исторические пласты создают неповторимую красоту Рима. В этой эклектичности и есть гармония этого города», — поделился дизайнер своими впечатлениями.
Ключевыми элементами Valentino Resort 2019 стали предметы, выдержанные стилистике 1970-х годов — блейзеры оверсайз, брючные костюмы, шелковые блузы, платья-рубашки, жакеты-пончо, расклешенные джинсы, кардиганы, банданы и лоферы на устойчивых высоких каблуках.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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