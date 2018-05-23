Какие украшения не выйдут из моды много лет? 7 вариантов

Маленькие серьги (пусеты)

Подойдут украшения, выполненные из металла, жемчуга, искусственных, натуральных и благородных камней. Они могут быть любой формы: круглыми, квадратными, ромбовидными, треугольными. Это идеальный вариант как на каждый день, так и для торжественного выхода. Благодаря лаконичному дизайну они хорошо смотрятся с любым образом и прической, идут любому возрасту и вписываются в каждый стиль. Если пусеты кажутся вам недостаточно выразительными, то стоит выбрать модель с камнем яркого цвета, который подчеркнет цвет ваших глаз, любимый тон помады, будет сочетаться или контрастировать с предпочитаемой гаммой в одежде.

Серьги-пусеты из белого золота в магазине «РИНГО»,

цена: от 74 000 руб., заказать: +7 (343) 359-60-77 Серьги-пусеты из белого золота в магазине «РИНГО»,

цена: от 53 000 руб., заказать: +7 (343) 359-60-77 Длинные серьги

Украшения подчеркнут изящную линию шеи и визуально сделают вас стройнее. Серьги-люстры и любые модели сережек с подвесками притягивают взгляд к лицу, так как при ходьбе или повороте головы они красиво «танцуют» в такт движениям. Особенно хорошо такие серьги смотрятся с короткими стрижками или с убранными назад волосами. Марки, которые работают с искусственными камнями, смело подходят к дизайну своих украшений, и результат получается неординарным.

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Серьги-конго

Серьги в форме колец могут быть разного диаметра. Можно брать как ювелирное украшение (с алмазной гранью или бриллиантами, гладкие или с узорами), так и бижутерию (из пластика, дерева, сплава металла). Несмотря на то, что эти серьги круглые, они подходят к любому типу лица (круглолицым лучше выбирать тонкие кольца или малого диаметра). Идеально сочетаются с прическами в греческом стиле, с конским хвостом, с косой — в общем, со всеми прическами, удобными в летнюю жаркую погоду. Сотуар

Модное украшение на шею в виде длинной цепи или нитки бус, заканчивающееся подвеской. Причем его можно надеть как двухъярусное колье, намотать на запястье в виде оригинального браслета, небрежно перекинуть через плечо или носить на спине, украсив им глубокий вырез платья. Сотуар может быть на кожаном шнурке или длинной нити жемчуга, состоять из россыпи бриллиантов или же обычного стекла. Материал тут вторичен, первичен дизайн: украшение подчеркивает стиль и помогает создать образ. Браслет

Круглые, в форме незамкнутого кольца, плетеные, кожаные, из пластика, браслеты-ниточки — существует огромное количество вариаций на тему этого модного украшения. Универсальным считается браслет в виде тонкой цепочки. Деловой стиль требует традиционных материалов и ювелирных техник. Часто достаточно, чтобы руку украшали часы-браслет в корпусе из драгоценных металлов. С летними нарядами обычно носят недорогие пластиковые, кожаные, деревянные или костяные браслеты. Их можно надевать на одну руку в самых затейливых комбинациях. Кольцо

При выборе колец стоит помнить, что массивные перстни самодостаточны. Если камень в кольце яркий и заметный, то его цвет стоит повторить в одежде или других аксессуарах. При выборе кольца стоит учитывать форму кисти и пальцев. Кольца с камнями овальной формы зрительно вытягивают руку, делают ее изящнее и тоньше. На коротких пальцах плохо смотрятся массивные кольца с широким кастом. Зато красиво будут выглядеть тонкие кольца с небольшими круглыми или продолговатыми кастами. Для полных пальцев подойдут кольца с асимметричным или треугольным рисунком. Если кисть руки крупная, то и кольцо стоит выбрать крупное, с большим камнем: оно зрительно сделает руку тоньше.

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цена: от 1 860 руб., заказать: +7 (800) 555-17-78 Брошь

Брошь подбирается к лицу. Если черты крупные, то подойдут массивные броши. Используя такой прием, можно визуально придать лицу изящества. Если черты лица мелкие и тонкие, форма с заостренным подбородком, подойдут броши небольших размеров. Можно носить как одну, так и несколько одновременно. Такой прием сейчас актуален. К тому же с помощью броши легко корректировать пропорции фигуры. Если есть несовершенства в области живота или бедер, то помещая брошь в портретной области, можно отвлечь внимание от проблемных зон. Как подбирать и сочетать украшения:

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