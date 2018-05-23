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Палестинцы восстали против пляжной сумки из арафатки
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Палестинцы восстали против пляжной сумки из арафатки 

Lenta.ru 23 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Новая сумка британско-марокканского бренда En Shalla, которую представил на своем сайте онлайн-ретейлер Antropologie, вызвала волну возмущения среди палестинцев. Об этом сообщает Metro.
Дизайнеры En Shalla украсили пляжную сумку палестинским национальным узором, который обычно используется на мужских головных платках арафатках, популярных в арабских странах. «Смешивая традиционные марокканские техники с эстетикой современности, En Shalla предлагает коллекцию высококлассных аксессуаров, которые дополнят любой образ», — говорилось на сайте Antropologie в описании к продукту.
Многие пользователи Twitter были шокированы выбором Antropologie и назвали действия марки En Shalla культурной экспроприацией.
«Моя культура — не ваша сумка!» — писали одни.
«Antropologie не только экспроприирует символ палестинского сопротивления, но также каверкает фразу «Иншаллах» ("во имя Бога"). Сумка Иншаллах… Серьезно?» — возмутились другие.
Ретейлер Antropologie принес свои извинения и удалил сумку с сайта.
В апреле итальянский бренд Big Uncle раскритиковали за использование слова «колониализм», написанное на вещах из новой коллекции. Писательница Мирель Харпер (Mireille Harper) написала петицию с требованием отозвать всю линейку одежды. На момент публикации материала, свои подписи под петицией поставили 583 человека.
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