Ксения Собчак и Полина Гагарина вышли в свет в нежных женственных образах

Ксения Собчак и Полина Гагарина стали гостьями бьюти-завтрака по случаю запуска благотворительной коллекции Electra x Terekhov Girl, что состоялся вчера, 22 мая, в отеле «Метрополь». Для дневного мероприятия обе красавицы выбрали нежные женственные образы.

Ксения появилась в пудровом платье до колена, коричневых босоножках и с большой сумкой им в тон. Свой образ журналист и политик завершила с помощью укладки в виде легких волн и аккуратного неброского макияжа.

Ксения Собчак

Полина же предпочла лаконичное белое платье в пол, украшением которого стал поясок с пряжкой и лента пуговиц от пояска до воротника. В качестве аксессуара певица выбрала маленькую сумочку на ремешке-цепочке.

Полина Гагарина

Событие также посетили Алёна Ахмадулина, Ингрид Олеринская Ян Гэ и другие гости. Средства, вырученные с продажи велосипедов совместной коллекции брендов Electra x Terekhov Girl, будут направлены в благотворительный фонд «Друзья».

Алена Ахмадуллина

Ингрид Олеринская

Ингрид Олеринская и Ян Гэ Ксения Собчак

Елизавета Минаева

Милана Королева