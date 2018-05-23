Ксения Собчак и Полина Гагарина вышли в свет в нежных женственных образах 

Ксения Собчак и Полина Гагарина стали гостьями бьюти-завтрака по случаю запуска благотворительной коллекции Electra x Terekhov Girl, что состоялся вчера, 22 мая, в отеле «Метрополь». Для дневного мероприятия обе красавицы выбрали нежные женственные образы.
Ксения появилась в пудровом платье до колена, коричневых босоножках и с большой сумкой им в тон. Свой образ журналист и политик завершила с помощью укладки в виде легких волн и аккуратного неброского макияжа.
Ксения Собчак
Полина же предпочла лаконичное белое платье в пол, украшением которого стал поясок с пряжкой и лента пуговиц от пояска до воротника. В качестве аксессуара певица выбрала маленькую сумочку на ремешке-цепочке.
Полина Гагарина
Событие также посетили Алёна Ахмадулина, Ингрид Олеринская, Ян Гэ и другие гости. Средства, вырученные с продажи велосипедов совместной коллекции брендов Electra x Terekhov Girl, будут направлены в благотворительный фонд «Друзья».
Алена Ахмадуллина
Ингрид Олеринская
Ингрид Олеринская и Ян Гэ Ксения Собчак
Елизавета Минаева
Милана Королева