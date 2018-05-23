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Ирина Шейк выглядит располневшей в слишком открытом наряде
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Ирина Шейк выглядит располневшей в слишком открытом наряде 

Teleprogramma.pro 23 мая 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Ирина Шейк Фото: Dave BEDROSIAN/globallookpress.com  Русская модель прилетела в Канны буквально на пару дней, оставив бойфренда, голливудского актера Брэдли Купера, дома на хозяйстве. Ирина и Брэдли редко уезжают куда-то вдвоем по работе — видимо, чтобы не оставлять годовалую дочку Леа на попечение бабушек и нянь. В Каннах Ирина блеснула в огненном платье от Versace, под которым, как заметили внимательные критики, не было нижнего белья.
Cтилист-имиджмейкер Алена Миллен*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Не думала, что когда-нибудь скажу нечто подобное, но мне абсолютно не понравился образ Ирины. Платье не совсем выгодно преподносит ее фигуру и визуально полнит ноги. И я не фанат нарочитой сексуальности, на мой вкус, образ пошловат. Я привыкла Ирину видеть в более изысканных нарядах, которые ей идут гораздо больше.
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