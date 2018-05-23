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Николя Гескьеру снова удалось сохранить работу
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Николя Гескьеру снова удалось сохранить работу 

Lenta.ru 23 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Дизайнер Николя Гескьер, креативный директор женских коллекций Louis Vuitton, сохранит свой пост. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы модного дома в среду, 23 мая.
Французский модный дом продлил сотрудничество с модельером ввиду «беспрецедентного роста продаж женской одежды и аксессуаров», а также благодаря «оригинальности организованных им модных показов», сообщил представитель компании. Бернар Арно, CEO корпорации LVMH, в которую входит модный дом, заявил, что был рад продлить контракт с дизайнером, поскольку «Гескьер сделал женщину Louis Vuitton современной и достиг большого коммерческого успеха».
Эксперты рынка не раз предрекали скорый конец карьеры Гескьера в Louis Vuitton, где дизайнер работает с 2013 года. Так, осенью 2016 года в качестве возможного преемника Николя Гескьера называли дизайнера Джонатана Андерсона.
Николя Гескьер (Nicolas Ghesquiere) — французский дизайнер. Начинал карьеру в компании Agnes B., затем работал в Jean Paul Gaultier и других марках. В 1997 году был назначен креативным директором дома Balenciaga, откуда в 2013 году перешел на тот же пост в Louis Vuitton, где отвечает за женские коллекции. В июне 2016 года в интервью французскому телеканалу Canal+ Гескьер заявил, что собирается создать собственный бренд.
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