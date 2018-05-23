Фотопроект: Катя IOWA, Лена Шейдлина, Покрас Лампас и другие в одежде финалистов «Новых имен в моде»

11 лет назад мы придумали конкурс, который всерьез меняет жизнь молодых брендов. В этом году шоу финалистов прошло на Mercedes-Benz Fashion Day. А показ каждого из десяти брендов открывал специальный гость — так известные музыканты, актеры и художники поддержали начинающих дизайнеров.

«Икона стиля»

Приз: двухнедельная стажировка у Татьяны Котеговой

Московский дизайнер Дюша Васильева, победившая в онлайн-голосовании, — это Белла Потемкина Ульяна Сергеенко и модница Екатерина II в одном лице. Рубашки с гжелью, бархатные платья с орденами, длинные пальто с кейпом и наряды с гигантским шлейфом (для королевских приемов, не иначе!) увенчаны короной, ставшей негласным символом ее марки «Икона стиля».

Volshebova

Приз: мастер-класс от Юры Питенина

Выпускница СПбГУПТД Ольга Матюхина доказала: в университете ограничений в творчестве нет. Свою дипломную тотал-пинк коллекцию она посвятила мужчинам, доведя розовый до абсурда (и ряби в глазах!). «Этот цвет создан для девчонок, что делает его идеальным инструментом для выражения несправедливости стереотипных гендерных ролей, — объясняет Оля. — Я постаралась стереть грань между мужским и женским, но такую одежду решатся надеть только самые смелые».

Ваня Борисовна

Дизайнер Алина Иванова только недавно окончила Университет технологий и дизайна, но уже поучаствовала в показах в Венгрии и Японии, повысила навыки в шанхайском Donghua University и сменила имя на творческий псевдоним Ваня Борисовна. Путешествия девушки и ее опыт вылились в первую мужскую коллекцию — с элементами азиатских национальных костюмов и названием Kendo в честь искусства фехтования на бамбуковых мечах.

Esenina

Приз: двухнедельная стажировка у NNedre и разработка одной вещи в коллаборации

Обаяние дизайнера аксессуаров из Петербурга Алины Есениной заставляет мужчин мерить розовые шляпки, раздеваться на камеру и позировать в женских платьях. Компанию им составляет историк моды Мэган Виртанен, которая одной из первых оценила вуали, жакеты с перьями, ренессансные накидки и ободки, напоминающие арт-объекты.

404 NOT FOUND

Приз: съемка лукбука у Антона Рудзата

Бренд с «ошибочным» названием 404 NOT FOUND мы открыли для себя задолго до его участия в конкурсе. Дизайнер, который, как Мартин Маржела , скрывает свою личность и предпочитает оставаться за кулисами творчества, окончила французский институт моды Mod' Art International (представительство в Петербурге) и ориентируется на стилистику Helmut Lang и Saint Laurent. А в новой коллекции добавила в мудборд кадры из фильма «Москва слезам не верит» — такая Катя Тихомирова (в кожаном платье, деконструированном пиджаке и шубе из красного меха) нам нравится!

Alkhanashvili

Приз: стажировка в Париже от Mod'Art St. Petersburg

Луизу Алханашвили из Волгограда тоже волнует ущемление прав мужчин в моде. В свою вторую коллекцию она включила маскулинные шелковые комбинезоны, тренчи глубокого синего цвета, костюмы для светских выходов и нескучные рубашки для офиса. Теперь русским модникам не нужно вставать в очередь за дорогими костюмами от итальянских портных — авангардная и при этом комфортная одежда Alkhanashvili выглядит как на съемках стритстайла Pitti Uomo.

Martynenkov

Приз: стажировка в рамках образовательной программы Fresh Fashion от Владимира Бухинника

18-летний Влад Мартыненко — один из немногих юных дизайнеров, кто делает полноценные авторские луки. Пока конкуренты заимствуют обувь у Converse или просят моделей прийти в «своем», он создает классные кожаные ботфорты, которые дополняют его пальто-коконы, юбки из виниловой кожи, гранжевые накидки и топы как из хоррор-фильмов. Roma Uvarov Design

Приз: двухнедельная стажировка у Kisselenko и Bondarev

Фэшн-карьера Ромы Уварова из Красно­дара началась с выхода первых футболок с авторской вышивкой. Но позже 21-летний вундеркинд перешел к более сложным конструкциям и материалам: рентгеновским снимкам, резиновым пупсам, битому стеклу, светоотражающей фольге для окон, гобеленам с оленями и игрушечной обуви. Все это появляется на бланковой одежде в самых экстремальных формах, которые Рома демонстрирует на собственных презентациях и показах.

LIZURa

Приз: площадка для проведения выставки или мастер-класса от ЦВЗ «Манеж» и мастер-класс от Ильи Бостона

Основатели марки — Лора Лизюра и Ди Багре — русские дизайнеры с французскими корнями. Их карьера развивалась в Лондоне и Германии, а в 2017 году они обратили свое внимание на Россию. Теперь черные графичные образы (идеальные для движения против харассмента!) продаются в шаге от набережной Невы и завоевывают внимание петербургских клиенток.

Sharuk

Приз: модно-танцевальная коллаборация с Amplituda Design

Еще недавно Рома Шарук участвовал в показах Rick Owens, Lanvin, Kenzo и Thom Browne, а сегодня сам одевает моделей в деконструированные платья и асимметричные рубашки. Они продаются во Freedom Store и нью-йоркском магазине Clothia, но, несмотря на большой спрос из-за рубежа, уезжать из Петербурга Рома не планирует: «Буду поднимать легкую промышленность. Кто, если не я?» Модно-танцевальная коллаборация с Amplituda Design

Участвовать в конкурсе просто: принять участие может каждый, кто подготовил коллекцию одежды, обуви, аксессуаров и снял лукбук. Достаточно загрузить его на сайте fashion.sobaka.ru и дождаться финала онлайн-голосования. Старт следующего конкурса уже через полгода!

В этом году в экспертный совет вошли главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская , президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский , дизайнер Татьяна Котегова, режиссер-постановщик модных шоу Сергей Луковский, историк моды Мэган Виртанен и еще 11 профессионалов индустрии, о которых мы подробно рассказываем на fashion.sobaka.ru.

В этом году конкурсу «Новые имена в моде» (ранее он назывался «Новые имена в дизайне») исполнилось 11 лет. Уже две пятилетки мы находимся в поиске молодой гвардии российской модной индустрии. Среди наших финалистов — Артем Шумов , Юрий Питенин из Saint-Tokyo, Ольга Малярова, Наталья Леcкова и Анастасия Докучаева.

Чтобы победа в конкурсе была не только почетной, но и полезной, мы позвали в экспертный совет заслуженных деятелей модного бизнеса. Сборная фей дарит полюбившимся дизайнерам стажировки, лекции, консультации и съемки лукбуков.

Текст: Алина МалютинаФото: Валентин БлохПостпродакшен: Жанна Галай